Происшествия

В выручке псковской АЗС нашли фальшивую пятитысячную банкноту

Фальшивую пятитысячную банкноту обнаружили в финансовой организации Пскова 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, фальшивку выявили в выручке, поступившей с одной из автомобильных заправочных станций областного центра. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

«При выявлении фальшивых денежных знаков постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра. Незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная банкнота, сообщите приметы лица, осуществившего ее сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путем ее сбыта, то сами совершите преступление!» - напомнили в полиции.