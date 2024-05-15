Происшествия

В Великих Луках 31-летнего безработного осудили за кражу кольца под угрозой ножа

31-летнего гражданина Российской Федерации в Великих Луках привлекли к уголовной ответственности за разбой (часть 2 статьи 162 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что ранее неоднократно судимый безработный мужчина, применяя нож хозяйственно-бытового назначения, высказал ранее знакомому угрозу применения насилия и похитил кольцо из золота 585-й пробы, а после скрылся с места преступления.

В судебном заседании подсудимый в полном объеме признал вину.

С учетом тяжести, степени общественной опасности совершенного преступления, характера содеянного, смягчающих и отягчающего (опасный рецидив) наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд путем частичного сложения наказаний, назначенных по настоящему делу и по ранее вынесенному в отношении подсудимого приговору, окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.