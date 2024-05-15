Происшествия

Еду и постельное белье украла женщина из магазина в Пскове

49-летняя женщина попалась на краже в магазине в Пскове 17 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Около 15:00 патруль вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали женщину, которая похитила из торгового зала продукты питания и комплект постельного белья.

Псковичку привлекут к ответственности в соответствии со статьей 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение), добавили в ведомстве.