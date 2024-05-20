Происшествия

Мужчина и женщина погибли при пожаре в Бежаницком районе

Мужчина и женщина погибли при пожаре в деревне Лющик Бежаницкого района 18 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Информация о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Октябрьской поступила в ведомство в 23:26. В результате случившегося одноэтажный дом полностью выгорел. При ликвидации пожара обнаружены погибшими мужчина и женщина.

От огня удалось спасти три хозяйственные постройки и жилой дом. Предположительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем.