Происшествия

Один человек погиб и два пострадали из-за возгорания жилого дома в Великолукском районе

Один человек погиб и два пострадали из-за возгорания жилого дома в деревне Власково Великолукского района 18 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре в жилом доме сообщили в 23:15. При ликвидации огня обнаружена погибшей женщина 1976 года рождения. При пожаре пострадали женщина 1953 года рождения и мужчина 1976 года рождения, они были направлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предположительная причина происшествия - неосторожное обращение с огнем.