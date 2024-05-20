Происшествия

Более четырех тонн нелегальных сигарет нашли псковские таможенники в белорусском микроавтобусе

Более четырех тонн нелегальных сигарет обнаружили сотрудники мобильной группы Псковской таможни и УМВД России по Псковской области в прибывшем из Белоруссии микроавтобусе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Всего изъято 85 тысяч пачек стоимостью свыше 11,5 миллиона рублей.

Машину таможенники остановили на автодороге Р-23 «Псков» в районе города Опочка (Псковская область). В ходе досмотра была выявлена крупная партия табачной продукции без специальных акцизных марок. Товаросопроводительных документов у водителя также не оказалось.

Товар изъят. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту перевозки немаркированных табачных изделий в соответствии со статьей 171.1 УК РФ.