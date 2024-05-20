Происшествия

Гдовичка помогла соседу и получила удар кулаком по лицу

Жительницу Гдова наказали за избиение женщины, присматривающей за печью соседа (статья 6.1.1 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что вечером 1 апреля мужчина попросил свою соседку присмотреть за печкой, которая у него топилась в квартире, так как он уезжал. Около 21:00 женщина пришла в квартиру соседа с целью проверить печь, когда она стала уходить, в квартиру зашла сожительница мужчины, вернувшаяся с работы. Сожительница стала высказывать претензии потерпевшей по поводу того, что она находится в квартире, и сразу начала наносить ей удары кулаком в область лица. Своими действиями женщина причинила гражданке телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадины.

В судебном сожительница вину признала. Потерпевшая пояснила, что претензий к женщине не имеет и просит строго не наказывать

Суд назначил правонарушительнице наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.