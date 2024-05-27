Происшествия

Мужчина скончался от травм в результате пожара в псковской Родине

Мужчина скончался в результате пожара, который произошел на улице Школьной в деревне Родина Псковского района 25 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 11:01. В пятиэтажном многоквартирном жилом доме в комнате однокомнатной квартиры сгорел диван. Квартира закопчена. При пожаре спасён мужчина 1976 года рождения, от полученных травм он скончался.

Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении.

При пожаре эвакуировали ещё двух человек. Квартиру от распространения огня спасли.