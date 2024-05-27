Происшествия

Более 250 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы за неделю

52 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 20 по 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 9 административных правонарушений, изъяли 26 единиц оружия и 267 боеприпасов.

В центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминают, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия определяется Федеральным законом «Об оружии».

Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.