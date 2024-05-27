Происшествия

Житель Невеля обокрал мать своей сожительницы и отправился в колонию

Неоднократно судимого уроженца Невеля наказали за кражу вещей у матери своей сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службу судов Псковской области.

Суд установил, что 5 февраля мужчина, находясь в доме матери сожительницы, тайно похитил два мобильных телефона с аккумуляторами к ним, золотую цепочку, болгарку и дрель с линейкой и ключом к ней.

С похищенным имуществом мужчина скрылся с места преступления, причинив потерпевшей ущерб на общую сумму 20 242 рубля, что для нее является значительным.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, до процесса частично возместил причиненный ущерб.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.