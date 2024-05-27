Происшествия

Житель Бежаницкого района придумал историю о хищении паспорта и попал под суд

44-летнего жителя Бежаницкого района привлекли к уголовной ответственности за заведомо ложный донос (часть 1 статьи 306 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в ноябре подсудимый, желая добиться привлечения потерпевшего к уголовной ответственности, сообщил в правоохранительные органы о хищении им своего паспорта.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным. В связи с наличием смягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.