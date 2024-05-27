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Многодетного отца в Псковском районе осудили за угрозу убить мать кочергой

27.05.2024 15:42|ПсковКомментариев: 0

33-летнего жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за угрозу убить мать кочергой (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре. 

Установлено, что утром 1 мая 2023 года мужчина находился в доме своей матери в дерене Великое Поле Псковского района. В ходе распития спиртных напитков у него с матерью произошел конфликт. Злоумышленник взял металлическую кочергу, замахнулся ею над головой потерпевшей и высказал угрозу убийством: «Я тебя убью». 

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (полное признание вины, принесение извинений потерпевшей, наличие на иждивении трех малолетних детей) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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