Происшествия

Многодетного отца в Псковском районе осудили за угрозу убить мать кочергой

33-летнего жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за угрозу убить мать кочергой (часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что утром 1 мая 2023 года мужчина находился в доме своей матери в дерене Великое Поле Псковского района. В ходе распития спиртных напитков у него с матерью произошел конфликт. Злоумышленник взял металлическую кочергу, замахнулся ею над головой потерпевшей и высказал угрозу убийством: «Я тебя убью».

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (полное признание вины, принесение извинений потерпевшей, наличие на иждивении трех малолетних детей) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.