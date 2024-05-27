Происшествия

Более 6 млн рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

Более шести миллионов рублей выманили мошенники после телефонного общения с несколькими жителями Пскова, Великих Лук и Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись менеджерами по инвестициям, сотрудниками банковской сферы и правоохранителями. И, в частности, под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников ввели их в заблуждение, предложив перевести сбережения на «безопасные счета».

А некоторым пользователям махинаторы обещали дополнительный заработок в Сети за счет инвестиций. Поддались на ухищрения аферистов и при осуществлении на интернет-сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе лодочного мотора.

Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности свыше шести миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.