Происшествия

Из-за удара молнии в великолукской деревне сгорели жилой дом и три постройки

Жилой дом и три хозяйственные постройки сгорели в деревне Иваньково Великолукского района 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре на улице Юбилейной сообщили в 16:11. Предположительная причина - грозовой разряд. Еще три хозяйственные постройки удалось спасти от распространения огня.

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В этот же день в 7:53 поступило сообщение о пожаре в деревне Свиново Пыталовского муниципального округа. В многоквартирном двухэтажном жилом доме выгорела комната. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Квартиру от распространения огня спасли.

А в 18:54 стало известно о пожаре в деревне Крякуша Псковского района. В хозяйственной постройке огонь повредил кровлю, постройка выгорела изнутри. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. От огня смогли спасти жилой дом.