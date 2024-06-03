Происшествия

Украинка пыталась незаконно вывезти более 10 тысяч долларов из России через Псковскую область

Гражданка Украины пыталась незаконно вывезти более 10 тысяч долларов из России через государственную границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки», куда прибыла гражданка Украины для выезда из России в Латвию. В ходе пограничного контроля в её личных вещах выявили скрытые от пограничного и таможенного контроля наличные денежные средства в количестве 107 купюр различного номинала: доллары, евро и гривны на общую сумму, превышающую 10 тысяч долларов США.

Денежные средства изъяты и переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения проверки и принятия процессуального решения.

Напомним, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» с 2 марта 2022 года запрещено вывозить иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США.