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Происшествия

Великолучанин утонул во время купания в реке Ловать

03.06.2024 17:11|ПсковКомментариев: 0

Проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме проходит в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. 

3 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в реке Ловать в деревне Рыканово тела мужчины с признаками утопления. По полученной следствием информации, погибший - местный житель, который 1 июня купался в реке в городе Великие Луки, после чего его никто не видел. 

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Теги: #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
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