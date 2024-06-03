Происшествия

Великолучанин утонул во время купания в реке Ловать

Проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме проходит в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

3 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в реке Ловать в деревне Рыканово тела мужчины с признаками утопления. По полученной следствием информации, погибший - местный житель, который 1 июня купался в реке в городе Великие Луки, после чего его никто не видел.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.