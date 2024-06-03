Происшествия

Мужчина утонул в реке Ловать в Великолукском районе

Проверку по факту гибели мужчины в водоеме 3 июня проводят в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

3 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в реке Ловать в деревне Рыканово Великолукского района тела мужчины с признаками утопления.

По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, который 1 июня купался в указанной реке в городе Великие Луки, после чего его никто не видел.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.