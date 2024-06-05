Происшествия

Себежский суд постановил выдворить двоих граждан Индии за пределы РФ

Двух граждан Индии в Себежском районе привлекли в административной ответственности за нарушение правил пограничного режима (часть 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 2 июня иностранцы находились в пределах пограничной зоны без необходимых документов, нарушив правила пограничного режима, предусмотренного требованиями статьи 17 закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года №4730-I «О государственной границе Российской Федерации».

Суд признал граждан Индия виновными и подверг их наказанию в виде административного штрафа в размере 500 рублей каждому с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.