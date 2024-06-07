В подмосковном ТЦ муж избил жену на глазах у ребенка

В подмосковном Серпухове муж избил свою жену в торговом центре (ТЦ) на глазах у ребенка и прохожих, пишут «Известия».
Видео: «Известия»
На кадрах видно, как мужчина пинает свою супругу, а маленький ребенок кричит, сидя рядом. Очевидцы вмешались в ситуацию и оттащили мужчину.
По данным «Известий», супруги были пьяны, когда пришли с ребенком в ТЦ. За это их привлекли к административной ответственности. Уточняется, что в отношении главы семьи могут возбудить уголовное дело.
На данный момент прокуратура уточняет детали произошедшего.