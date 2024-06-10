Происшествия

Житель Невельского района нашел банковскую карту на подоконнике и попал под суд

Жителя Невельского района наказали за кражу денег с банковской карты (пункт «г» часть 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 28 января днем подсудимый, находясь около отделения банка, тайно завладел банковской картой потерпевшей, которая находилась на подоконнике. Затем подсудимый при помощи этой карты оплатил товар в двух магазинах города, чем причинил потерпевшей материальный ущерб.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. По совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 40 000 рублей.