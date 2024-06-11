Происшествия

Минометную мину нашли вблизи палкинской деревни Черская

Минометную мину калибра 82 мм обнаружили вблизи деревни Черская Палкинского района 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области.

Фото здесь и далее: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Для идентификации взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).