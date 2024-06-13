Происшествия

Жителя Порховского района лишили свободы за попытку убить знакомого двумя ножами

Жителя Порховского района осудили за покушение на убийство знакомого (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокурате Порховского района.

В ходе предварительного расследования установлено, что 39-летний мужчина 1 июня 2023 года в ходе распития спиртных напитков, находясь в гостях в деревне Нестрино Порховского района, нанес своему знакомому не менее 11 ударов ножом в область головы, шеи и туловища. После того, как нож сломался, преступник нашел в доме другой нож и продолжил наносить удары.

Преступный умысел, направленный на причинение смерти потерпевшему, пресекла соседка. Смерть потерпевшего не наступила по независящим от преступника обстоятельствам, ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Порховский районный суд признан мужчину виновными в совершении преступления. С учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать назначенный срок виновному предстоит в исправительной колонии строгого режима.