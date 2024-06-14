Происшествия

Деятельность двух нарколабораторий пресекли в Псковской области

Деятельность двух нарколабораторий пресекли в Псковской области с начала текущего года. Об этом сообщил начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев на пресс-конференции 14 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Одна из этих лабораторий действовала на территории Дедовичского района. «99 канистр с так называемыми "солями" общим весом более 61 кг наркотического средства. Также было обнаружено именно оборудование для нарколаборатории», - сказал Александр Мамаев.

«Производство» осуществляли двое граждан из Санкт-Петербурга.

Основное руководство такими лабораториями ведется из-за границы. Тенденция создания наркологических лабораторий в последние годы обостряется, заметил Александр Мамаев.