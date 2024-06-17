Происшествия

Тысячерублевую банкноту с признаками подделки выявили в Пскове

Тысячерублевую банкноту с признаками подделки выявили в Пскове 17 июня в одном из финансовых учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, подделка поступила из магазина в Стругах Красных. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.