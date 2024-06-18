Происшествия

Уголовное дело в отношении вора в Великих Луках закрыли по ходатайству потерпевшего

Уголовное дело в отношении жителя города Великие Луки, обвиняемого в совершении кражи (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ), прекратили в связи примирением сторон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что в феврале великолучанин на территории ООО «Риф» на улице Дальней в городе Великие Луки тайно похитил имущество на общую сумму 17 000 рублей, принадлежащее жителю города.

В ходе предварительного расследования мужчина в полном объёме возместил ущерб потерпевшему, в следствие чего от потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон.

С учетом позиции государственного обвинителя, ходатайство потерпевшего суд удовлетворил, уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшим.