Происшествия

Дерево повалило на крышу многоквартирного дома в Плюссе

Дерево повалило на крышу многоквартирного дома в Плюссе. Об этом глава Плюсского района Наталья Иванова сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

Шквалистый ветер повалил дерево на крышу многоквартирного дома в Плюссе. Силами администрации района определен объём работ для устранения последствий.

«После того, как будет убрано дерево, примем решение по крыше. Дорогие жители, обращаю ваше внимание, при получении СМС-сообщения от МЧС о неблагоприятных погодных условиях соблюдайте элементарные меры безопасности: не стойте под деревьями, закройте окна, припаркуйте автомобили на безопасных площадках, не подходите к оборванным электропроводам – это позволит сохранить и себя, и имущество!» – обратилась к жителям Наталья Иванова.