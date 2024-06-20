Происшествия

Петарду закинули на территорию псковского зооприюта

Петарду бросили на территорию зооприюта «Шанс» в Пскове. Инцидент произошел 20 июня около 13.22. Об этом сообщается в группе зоозащитной организации в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео здесь и далее: «Шанс» / «ВКонтакте»

«На территорию приюта кинули мощную петарду! По счастливой случайности, она не попала в собак, а они у нас всюду! И, слава Богу, не попала в наших сотрудников, которые находились буквально рядом с местом взрыва! Такая петарда с легкостью отрывает руки. Что было бы с человеком или с собакой, если бы она попала? Мы не понимаем, что вообще происходит? Кто воюет с сотрудниками и с собаками?» - высказали возмущения в зооприюте.

В «Шансе» есть видео, на котором сразу после взрыва от приюта выезжает машина. Подробности выясняются.