Происшествия

Острович незаконно срубил 28 берез и осин и пытался откупиться от полиции

Мужчину в Островском районе признали виновным в незаконной рубке деревьев и даче взятки сотруднику полиции (часть 3 статьи 260 и часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Установлено, что в период с 1 по 20 ноября 2023 года осужденный своими силами и силами привлеченного лица, не осведомленного о его преступных намерениях, незаконно спилил на землях лесного фонда в Островском районе 28 деревьев пород береза и осина, чем причинил лесному фонду Российской Федерации материальный ущерб на сумму более 800 тысяч рублей.

О незаконной рубке стало известно правоохранительным органам. Тогда осужденный передал сотруднику полиции, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку за освобождение от уголовной ответственности и возврат изъятого имущества.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил исковые требования комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области о возмещении материального ущерба.