Происшествия

Один ребенок заразился боррелиозом после укуса клеща в Псковской области

Четыре случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у одного ребенка, два случая клещевого вирусного энцефалита у взрослых зарегистрировано в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

Работы по акарицидным обработкам проведены на физической площади 695,581 га, в том числе в ЛОУ – 190,008 га. План по акарицидным обработкам выполнен.

За январь-май 2024 вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 1176 человек, в том числе детей – 114, ревакцинировано 1731 человек, в том числе детей – 74.

Напомним, первый случай присасывания клеща в 2024 году был зарегистрирован 19 марта (в 2023 г. – 26 марта).