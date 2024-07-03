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Брянец-убийца осужден за сексуальные домогательства к псковичке и несколько краж

04.07.2024 12:47|ПсковКомментариев: 0

Судимого жителя Брянской области приговорили к длительному лишению свободы за сексуальные домогательства к псковичке и несколько краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Следствие и суд установили, что 12 мая 2022 года осужденный находился в гостях у местной жительницы, в отношении которой против ее воли совершил насильственные действия сексуального характера, причинив тяжкий вред здоровью. После этого осужденный украл у женщины деньги и ценные вещи на общую сумму более 20 тысячи рублей, а затем покинул квартиру.

Также 4 апреля 2022 года осужденный, находясь на территории крестьянского фермерского хозяйства в Брянской области, в котором ранее работал, проник в административное помещение и похитил оттуда оргтехнику на общую сумму более 35 тысяч рублей.

Изучение личности фигуранта установило, что последний ранее неоднократно судим, в том числе и за совершение убийства.

Следователи регионального следственного управления собрали убедительную доказательственную базу, на основании которой суд постановил обвинительный приговор.

Брянец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия), пунктами «б», «з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

Виновному назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Источник: Псковская Лента Новостей
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