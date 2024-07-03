Происшествия

Слесарь умер во время ремонта теплотрассы в Великих Луках

Слесарь умер во время работы в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае в муниципальном предприятии «Тепловые сети» города Великие Луки. Во время ремонта теплотрассы на одном из участков слесарь по ремонту оборудования почувствовал себя плохо, прислонился к стене, а потом упал на землю.

Подоспевшие коллеги вызвали скорую помощь, но прибывшие медики лишь зафиксировали смерть мужчины. Выясняются обстоятельства несчастного случая.