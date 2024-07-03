Происшествия

Веранда и кровля жилого дома сгорели в Великолукском районе

Жилой дом пострадал при пожаре деревне Букрово-2 в Великолукском районе 7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Информация о возгорании на улице Михеевской поступила в ведомство в 16:04. В результате пожара жилой дом поврежден изнутри, веранда и кровля полностью уничтожены огнем. Гараж выгорел по всей площади, огнем уничтожена кровля. В двухэтажном жилом доме выгорели изнутри помещения второго этажа.

Предположительная причина – аварийный режим работы электрооборудования внутри гаража.

Огнеборцы спасли от огня дачный дом и две хозяйственные постройки.