Происшествия

Сигареты на полмиллиона рублей изъяли на складе в Великих Луках

Уголовное дело по факту хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий (часть 5 статьи 171.1 УК РФ) возбудили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Около четырех тысяч пачек сигарет из Республики Беларусь без специальных (акцизных) марок Российской Федерации изъяли на одном из складов в городе Великие Луки. Общая стоимость товара превышает полмиллиона рублей.

Правоохранители устанавливают всех причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.