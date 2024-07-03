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Сигареты на полмиллиона рублей изъяли на складе в Великих Луках

09.07.2024 09:28|ПсковКомментариев: 0

Уголовное дело по факту хранения в целях сбыта немаркированных табачных изделий (часть 5 статьи 171.1 УК РФ) возбудили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

 

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Около четырех тысяч пачек сигарет из Республики Беларусь без специальных (акцизных) марок Российской Федерации изъяли на одном из складов в городе Великие Луки. Общая стоимость товара превышает полмиллиона рублей.

Правоохранители устанавливают всех причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: #сигареты
Источник: Псковская Лента Новостей
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