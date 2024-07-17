Происшествия

Жителя Палкинского района могут лишить свободы за кражу металла у соседа

Житель Палкинского района может лишиться свободы за кражу металла у соседа (пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что в июле 53-летний мужчина узнал, что его сосед собирается установить забор вокруг своего участка, для чего приобрел необходимые материалы (металлические столбы и сетку рабицу). Решив подзаработать, злоумышленник взломал замок и проник в сарай, находящийся в одной из деревень Палкинского района, откуда похитил стройматериалы на сумму свыше 25 000 рублей, которые сдал на скупку металла.

В связи с тем, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, не имеет постоянного источника дохода, в отношении него на время расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. Санкция пункта «б» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 (трех) лет.