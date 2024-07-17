Свыше 670 административных дел о нарушениях при временном ввозе автомобилей возбудили псковские таможенники

За полгода по фактам невывоза временно ввезенных транспортных средств иностранными гражданами псковские таможенники возбудили 672 административных дела. За передачу временно ввезенного автомобиля другому лицу возбуждено одно дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Согласно законодательству, иностранные граждане могут временно ввозить транспортные средства на территорию Евразийского экономического союза для личного пользования на срок своего временного пребывания. Передача права на автомобиль другому лицу на территории ЕАЭС возможна при их декларировании и уплате таможенных платежей.
Невывоз автомобиля в срок и незаконная передача прав на него влечет наложение административного штрафа и в особых случаях конфискацию транспортного средства. Если размер неуплаченных платежей больше 2 млн рублей, нарушитель несет уголовную ответственность.