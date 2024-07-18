Происшествия

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта в порховском селе Славковичи

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта в селе Славковичи Порховского района, который произошел вечером 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«На данный момент действия полицейских направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Выданы направления на прохождение судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия. Проводится проверка», - рассказали в полиции.

Напомним, в ходе конфликта в селе Славковичи Порховского района жениха с невестой вытащили из машины и избили.