Происшествия

Пожилой мужчина на синем велосипеде пропал в печорском лесу

65-летний Анатолий Дубов пропал в деревне Лавры Печорского муниципального округа. 27 июля он ушел в лес и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Источник: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, короткие седые волосы, голубые глаза. Предположительно, мужчина был одет в темно-синюю кофту, темно-синие штаны, резиновые сапоги и камуфляжную кепку. С собой у него был синий велосипед.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.