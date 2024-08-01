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Оператор нарколаборатории нашел вакансию по интернету: как и чем его соблазнили, и при чем тут привидения с украинским говором

Как люди попадают в сферу, где крутятся очень большие деньги? Как не употребляющие наркотики учатся зарабатывать на пагубных пристрастиях других людей? А попадают туда очень просто: увидев объявление о вакансии в Интернете.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

«МК в Пскове» готов рассказать историю стругокрасненского оператора нарколабы (лаборатории по производству наркотических веществ, - ред.), который уже точно уедет надолго за решетку. Его задержали сотрудники УФСБ России по Псковской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Подробнее - в материале по ссылке >>>.