Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Новосокольниках

Мужчину обнаружили погибшим при пожаре в квартире жилого дома в Новосокольниках 11 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 22:53 спасательной службе стало известно о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Новосокольниках на улице Ленинградской, 1. В ходе распространения огня квартира выгорела изнутри по всей площади, а также повреждены стены и потолочные перекрытия в соседней квартире.

Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. На месте происшествия обнаружили погибшим мужчину 1953 года рождения.

Квартиру удалось спасти. Для работы привлекались две единицы техники и шесть человек личного состава.