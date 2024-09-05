Происшествия

Крыша двухэтажного дома горела на улице Льва Толстого в Пскове

Возгорание хозяйственной постройки и крыши двухэтажного дома ликвидировали сотрудники МЧС в Пскове 10 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ Псковской области

Обращение в МЧС о возгорании на улице Льва Толстого поступило в 12:52. Специалистами МЧС России было ликвидировано возгорание хозяйственной постройки и кровли двухэтажного многоквартирного дома.

Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы спасли жилой дом и хозяйственную постройку.

Привлекались 11 человек личного состава и 4 единицы техники.