Происшествия

Пропавшую в Псковской области пенсионерку обнаружили в болоте

Людмила Субакова пропала в лесах Псковской области. Найти женщину удалось в ночь на 15 сентября по пояс в болоте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

Заявка на поиск псковички поступила 14 сентября: пропала 84-летняя Людмила Субакова. С первых же минут было понятно, что время не ждет.

С собой у Людмилы был телефон, на который работники специальной службы начали звонить, чтобы узнать больше информации о местонахождении. Службы не могли понять ничего из объяснений пенсионерки. К счастью, добровольцы из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» быстро вышли на связь.

Несмотря на преклонный возраст, Людмила сохраняла силы и могла разговаривать по телефону. Однако ее объяснения были сбивчивыми, и спасатели долго не могли определить ее местоположение. Когда выяснилось, что женщина находится возле ЛЭП, спасательные отряды сразу выехали на поиски, но современные карты оказались неправдивыми, и ЛЭП распространяются гораздо дальше.

Две группы из трех, пытаясь «пробить» ЛЭП, увязли в болоте и не смогли пробиться к предполагаемому месту нахождения пенсионерки.

Третья группа, только прибывшая на место, смогла отыскать бабушку в труднопроходимом болоте. Спасатели запросили подкрепление, и вскоре к месту прибыли дополнительные силы.

«Потом будут страхи – "нам не пройти, а она погружается глубже в болото!", будут найденные листы шифера, которые помогут добраться до Людмилы Ивановны. Долгая, осторожная эвакуация под удаленным присмотром руководителя направления "Медицина" Ирины Герасютенко (позывной "Кобра") – сначала бабушка могла идти, но потом силы кончились, и пригодились взятые с собой носилки», - сообщают в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

Ранее сообщалось, что Тамара Гуняшева, которая заблудилась в Гдовском районе 7 сентября, провела в лесу девять дней и восемь ночей. Нашли ее уже на территории Ленинградской области.