Происшествия

Сотрудник плюсского предприятия умер на рабочем месте

Работник ООО «Пиндструп» в Плюсском муниципальном округе скончался на рабочем месте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«Поступило извещение о несчастном случае на рабочем месте в ООО "Пиндструп". Организация специализируется на добыче торфа. Бригада рабочих занималась укладкой поддонов на участке, вдруг одному из них стало плохо, мужчина потерял сознание и упал. До прибытия скорой медицинской помощи 39-летний работник скончался», - рассказали в инспекции.

Обстоятельства несчастного случая выясняются, проводится расследование.