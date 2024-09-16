Происшествия

Потерявшим имущество людям из-за атаки БПЛА выплатят компенсации

Людям, которые потеряли имущество из-за атаки украинских БПЛА под Тихорецком 21 сентября, выплатят компенсации. Об этом заявил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

Никто не пострадал: власти эвакуировали из Тихорецкого района 1,2 тысячи человек.

«Сейчас им ничего не угрожает, однако требуется время, чтобы провести полную проверку территории. По моему поручению для более комфортных условий из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы — в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском — 39. Остальная часть граждан уехала к родственникам. В гостиницах также предусмотрена психологическая и медицинская помощь, горячее питание», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Для помощи местным жителям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием, в районе ввели локальный режим ЧС.

На этой неделе атаки беспилотников также произошли в Тверской области. Жители региона приехали в соседнюю Псковскую область.

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В Великих Луках продолжает работу мобильный пункт по оказанию консультационной и первичной помощи жителям Тверской области, приехавшим в город. Как сообщили в Telegram-канале администрации Великих Лук, пункт помощи находится в здании Управления образования администрации Великих Лук на улице Дружбы, 31.



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Напомним, что 21 сентября в связи со сложившейся ситуацией было принято решение перекрыть участок трассы М-9 «Балтия». На данный момент движение восстановлено.

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Также изменилось поезд «Москва-Псков» проследовал с задержкой и измененным маршрутом.