Происшествия

Минометную мину нашли в ста метрах от жилого дома в Новосокольническом районе

Минометную мину идентифицировали в ста метрах от жилого дома в деревне Насва Новосокольнического района 21 сентября. Об этом сообщили в группе управления обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях по Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ГКУ ПО «Управление ОД в ЧС» / «ВКонтакте»

Снаряд был обнаружен на улице Железнодорожной. Его калибр составляет 82 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).