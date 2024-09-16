Происшествия

Две минометные мины нашли в Псковской области

Две минометные мины идентифицировали в деревне Ершово Псковского района и в Великих Луках 22 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Группой разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в деревне Ершово Псковского района идентифицирована минометная мина калибра 82 миллиметра. Также группой разминирования города Великие Луки в черте города идентифицирована минометная мина калибра 120 миллиметров

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).