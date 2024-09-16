Происшествия

Мужчина получил условных срок за найденные в Псковской районе наркотики

33-летнего жителя Псковского района приговорили к условному лишению свободы со штрафом за покушение на незаконное приобретение наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что злоумышленник 27 июня прибыл на участок местности около садового товарищества «Пристань-2» Псковского района с целью забрать из тайника наркотическое средство массой 1,05 грамма, что является крупным размером, для собственного употребления.

После чего мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли у него наркотическое средство.

По результатам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штраф в размере 10 000 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.