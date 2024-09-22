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Житель Псковского района получил реальный срок за уклонение от исправительных работ

38-летнему жителю Псковского района заменили исправительные работы на реальный срок за уклонение от уплаты алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуре района.

В ходе судебного разбирательства установлено, что мужчина был осужден за неуплату алиментов (часть 1 статьи 157 УК РФ), ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы.

Осужденный неоднократно допускал прогулы без уважительных причин, то есть злостно уклонялся от отбывания наказания. В связи с этим прокуратура района поддержала представление уголовно-исполнительной инспекции.

Суд удовлетворил представление, неотбытое наказание в виде исправительных работ заменено на 1 месяц 21 день лишения свободы в колонии-поселении. Постановление суда вступило в законную силу.