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Более 11 млн рублей выманили мошенники у псковичей на прошлой неделе

24.09.2024 11:38|ПсковКомментариев: 0

10 жителей города Пскова стали жертвами телефонных мошенников на прошлой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города. 

В период с 16 сентября по 22 сентября еще 10 жителей города Пскова стали жертвами преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, телефонных- и интернет-мошенничеств. Злоумышленники за неделю похитили 11 млн рублей, в том числе в одном случае - 3 млн рублей

Также установлено 14 фактов получения злоумышленниками доступа к персональным данным жителей города через вход на портал государственных услуг Российской Федерации

Наиболее популярные сценарии обмана остались теми же, что и раньше. Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки якобы из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов. Потерпевшим сообщали информацию о попытках списать деньги со счетов или оформить кредиты от их имени. Для предотвращения этого обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками. Также имели место факты обмана от имени работников банков под предлогом замены счета, ложной сверки персональных данных.

Кроме того, преступники использовали для обмана такие предлоги как оформление кредитов, продажа различных товаров в сети Интернет, предоставление возможности дистанционного заработка, в том числе на инвестициях, трудоустройство через Интернет-сайты. При этом потерпевшие по просьбе злоумышленников сообщали им сведения своих банковских карт для перевода на них денег в качестве оплаты за товары или перечисления зарплаты. В ряде случаев мошенники обращались с просьбами о помощи со взломанных страниц в социальных сетях.

По каждому такому факту правоохранительными органами города возбуждены и расследуются уголовные дела.

Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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