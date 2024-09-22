Происшествия

Короткое замыкание стало причиной пожара в опочецкой деревне Кадниково

Короткое замыкание стало причиной пожара в хозяйственной постройке в деревне Кадниково Опочецкого муниципального округа 24 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В 18:46 поступило сообщение, что произошло возгорание хозяйственной постройки. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри постройки.

Пожарные МЧС России спасли хозяйственную постройку и жилой дом. К ликвидации привлекались 6 специалистов и 2 единицы техники.