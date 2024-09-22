Происшествия

Пенсионерку из Псковской области избили тростью в Петербурге

Псковскую пенсионерку избили тростью при попытке ограбления во дворе собственного дома на улице Яхтенной в Приморском районе в Санкт-Петербурге 26 сентября.

О случившемся полиции стало известно накануне днем благодаря звонку бдительной женщины. Она сообщила, что неизвестные избивают пожилую даму и пытаются отобрать у нее сережки во дворе дома 9 по улице Яхтенной, пишет Фонтанка.ру.

Прибывший на место наряд задержал 41-летнюю петербурженку и ее 37-летнего знакомого. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Пару доставили в 25 отдел полиции, оформили протоколы и поместили в камеру.

Потерпевшая вскоре написала заявление. 86-летняя ветеран труда указала, что неизвестная женщина нанесла ей не менее трех ударов тростью и один раз стукнула кулаком, после чего пыталась сорвать с уха сережку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.